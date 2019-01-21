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Стадо баранов: россиян возмутило высказывание скандального футболиста

понедельник, 21 января 2019, 19:44

Российский футболист Александр Кокорин, который на данный момент находится в СИЗО, в письме одному из болельщиков оскорбительно отозвался о людях.

Об этом сообщают "Невские новости",

"Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже", - написал футболист.

Российских болельщиков возмутило высказывание Кокорина.

Напомним, 8 октября Кокорин вместе с еще одним футболистом Павлом Мамаевым и компанией друзей избили в Москве водителя ведущей "Первого канала", а также двух российских чиновников.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о том, что Кокорина и Мамаева будут судить по более тяжкой статье.

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