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Свитолина одержала яркую победу в четвертом круге Australian Open
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Свитолина одержала яркую победу в четвертом круге Australian Open

понедельник, 21 января 2019, 09:16

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Первая ракетка Украины победила представительницу США Мэдисон Кис со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

Матч длился 1 час и 36 минут.

В следующем раунде Свитолина сыграет с японкой Наоми Осакой. Между собой соперницы играли пять раз и три матча закончились победой украинки.

Отметим, что Свитолина второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Australian Open.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина установила рекорд Украины на Australian Open.

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