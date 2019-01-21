Свитолина одержала яркую победу в четвертом круге Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Первая ракетка Украины победила представительницу США Мэдисон Кис со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

Матч длился 1 час и 36 минут.

В следующем раунде Свитолина сыграет с японкой Наоми Осакой. Между собой соперницы играли пять раз и три матча закончились победой украинки.

Отметим, что Свитолина второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Australian Open.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина установила рекорд Украины на Australian Open.