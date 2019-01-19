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Свитолина установила рекорд Украины на Australian Open

суббота, 19 января 2019, 15:15

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла китаянку Чжан Шуай в 1/16 финала Australian Open и установила рекорд Украины.

Благодаря этому выигрышу на счету Свитолиной стало 14 побед на австралийском турнире, что является новым достижением Украины. Прежний рекорд принадлежал легендарному Андрею Медведеву, который побеждал в Австралии 13 раз.

Напомним, что личным рекордом Свитолиной является выход в четвертьфинал Australian Open в прошлом году.

Всего она одержала 45 побед в матчах турниров Большого Шлема и по этому показателю пока уступает тому же Медведеву, который побеждал 65 раз.

В 1/8 финала Australian Open Свитолина встретится с американкой Мэдисон Киз. Встреча состоится в ночь с 20 на 21 января по украинскому времени. Ранее соперницы дважды играли между собой и оба раза сильнее была Киз.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Даяна Ястремская проиграла Серене Уильямс в матче третьего круга Australian Open.

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