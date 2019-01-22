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Над Ла-Маншем пропал самолет с известным футболистом: подробности и фото

вторник, 22 января 2019, 13:02

Аргентинский футболист Эмилиано Сала находился на борту частного самолета, который пропал с радаров при перелете из Нанта в Кардифф.

Об этом сообщают британские СМИ.

Поисково-спасательная операция самолета началась поздно вечером, после того, как самолет исчез с экрана радаров авиадиспетчеров в двадцати километрах от острова Гернси над Ла-Маншем. Ночью поиски были приостановлены, а утром возобновились, однако пока найти какие-либо следы самолета не удалось.

На борту находились двое человек - Сала, а также пилот воздушного судна.

Двумя днями ранее 28-летний Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф", став рекордным трансфером в истории валлийского клуба (переход игрока обошелся в 20 миллионов евро).

После подписания контракта нападающий вернулся в Нант, чтобы попрощаться со своими экс-одноклубниками, а затем вновь отправился в Кардифф. В последний раз футболиста видели во время прохождения паспортного контроля в Нанте.

"Мы ждем подтверждения, прежде чем делать дальнейшие заявления. Мы обеспокоены ситуацией с Эмилиано Салой", - сказал председатель "Кардиффа" Мехмет Далман.

Сала подписал контракт с "Кардиффом".

Перелет осуществлялся на самолете Piper Malibu.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что игрок "Манчестер Сити" едва не погиб на футбольном поле.

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