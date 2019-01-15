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Звезда чемпионата Англии едва не погиб на футбольном поле: опубликовано видео

вторник, 15 января 2019, 17:15

Бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус едва не лишился жизни в матче 22-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном", ударившись головой о штангу.

Футболист не успел затормозить и врезался лбом в стойку ворот с такой силой, что погнул ее. К счастью, с бразильцем не произошло ничего серьезного. Он пролежал несколько минут на газоне, а затем вернулся в игру.

В этом матче Жезус сделал дубль, а его команда одержала победу со счетом 3:0.

21-летний Жезус перешел в "Манчестер Сити" в январе 2017 года из "Палмейраса" за 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Эпизод с Жезусом доступен в ролике начиная с 1:13.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн пропустит не менее месяца из-за травмы.

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