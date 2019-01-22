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Один из лучших футболистов мира сломал нос фанатке: опубликовано фото

вторник, 22 января 2019, 21:35

Болельщица "Ювентуса" Елена Ди Мартино рассказала, что она получила перелом нос из-за попадания мячом в лицо после удара португальского нападающего команды Криштиану Роналду.

Об этом фанатка написала на своей странице в Facebook.

"Получить в лицо от Роналду, такое случается не каждый день. Теперь я жду от него даты свидания. Он должен пригласить меня", - написала женщина.

Инцидент произошел во время матча 20-го тура "Ювентус" - "Кьево". В нем "Ювентус" одержал победу со счетом 3:0, а Роналду не реализовал пенальти.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду оштрафован на огромную сумму за неуплату налогов.

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