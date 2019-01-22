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Одного из лучших футболистов мира жестко наказали за неуплату налогов

вторник, 22 января 2019, 15:21

Суд Мадрида признал звездного нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду виновным в деле о неуплате налогов в период с 2011 по 2014 годы.

Об этом сообщает Football Italia.

Роналду признал свою вину в налоговых преступлениях. Решением суда португалец был приговорен к 23 месяцам тюремного заключения условно.

Роналду не будет отбывать наказание в тюрьме, так как, согласно испанскому законодательству, сроки до двух лет для лиц, впервые осужденных за ненасильственные преступления, являются условными.

Кроме того, звездного футболиста обязали выплатить штраф в размере 18,8 миллиона евро.

Отметим, что, по версии следствия, Роналду в период своего выступления за "Реал" совершил четыре налоговых преступления и нанес государству ущерб в размере 14,7 миллиона евро.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее английская модель выступила с сенсационным заявлением о Роналду.

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