"Шахтер" объявил о трансфере нападающего: опубликовано фото

Новичком чемпиона Украины "Шахтера" стал воспитанник "Карпат", нападающий Даниил Сикан.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

17-летний Сикан подписал контракт с донецким клубом на три года. В "Шахтере" форвард будет играть под №14.

В текущем сезоне нападающий выступал преимущественно в чемпионате Украины U-19, где провел 10 матчей и забил 5 голов. Также на счету Сикана в текущем сезоне один матч за первую команду "Карпат".

Перспективный нападающий является игроком сборной Украины U-19.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что нападающий "Шахтера" перешел в луганскую "Зарю".