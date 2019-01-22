"Заря" объявила о трансфере известного полузащитника

Украинский полузащитник махачкалинского "Анжи" Игорь Чайковский перешел в луганскую "Зарю", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался луганчанам бесплатно и подписал контракт с клубом на два с половиной года. Хавбек уже прибыл в расположение "Зари" и ведет подготовку ко второй части сезона. В "Заре" игрок получил 77-й номер. Ранее Чайковский уже играл за "Зарю" в 2010 году, а также с 2013 по 2017 годы.

27-летний Чайковский выступал за "Анжи" с 2017 года, провел за клуб 15 матчей и отдал две результативные передачи. Также играл за "Шахтер" (0 матчей за основной состав) и "Ильичевец". Сыграл семь матчей за молодежную сборную Украины и забил один гол.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" пополнилась нападающим "Шахтера" Филиппом Будковским.