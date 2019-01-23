"Шахтер" объявил о переходе одного из лучших защитников чемпионата Украины: опубликовано фото

Защитник "Александрии" Валерий Бондаренко перешел в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал контракт с "горняками" до лета 2024 года.

24-летний Бондаренко выступал за "Александрию" с 2017 года, провел за клуб 51 матч и забил два гола. Ранее играл за киевский "Арсенал", кутаиское "Торпедо" и стрыйскую "Скалу". Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

После 18 туров "Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 45 очков. "Александрия" находится на третьей позиции, имея в активе 36 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал о переходе в "Шахтер" нападающего "Карпат" Даниила Сикана.