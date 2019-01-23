Стало известно, где и когда пройдет следующий бой Усика

Генеральный директор компании K2 Promotoins, которая представляет интересы Александра Усика, Александр Красюк рассказал о том, где и когда пройдет следующий бой украинского чемпиона.

Об этом Красюк сказал в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

"Следующий поединок Усика должен с наибольшей вероятностью пройти в супертяжелом весе. С наибольшей вероятностью, он пройдет в США. С высокой вероятностью бой состоится после Пасхи 18 или 25 мая", - сказал Красюк.

Промоутер также добавил, что имя соперника Усика на бой в мае будет известно в ближайшие несколько недель.

"Усик хочет драться в супертяжелом весе и хочет драться сразу с выдающимися супертяжами. Он не хочет разгоняться, начинать с кем попало. Он хочет поединки либо с чемпионами, либо с экс-чемпионами, чтобы можно было демонстрировать свой уровень готовности завоевать корону в супертяжелом весе", - также отметил Красюк.

Напомним, на данный момент Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Усик получил очередную почетную награду.