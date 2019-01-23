Усик получил очередную почетную награду

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим боксером 2018 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В прошлом году Усик победил латыша Майриса Бриедиса (25-1, 18 КО), россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) и британца Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), завоевав титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Также Усик получил награду "Нокаут года", который он провел в бою с Беллью.

Открытием года по версии WBC признан еще один украинец - Александр Гвоздик (16-0, 13 КО), который стал чемпионом мира, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик поработал дровосеком во время отдыха на Бали.