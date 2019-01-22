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Дровосек: сеть позабавило видео с Усиком на Бали
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Дровосек: сеть позабавило видео с Усиком на Бали

вторник, 22 января 2019, 14:04

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик попал в необычную ситуацию во время своего отдыха на Бали.

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Lomus_17.

Украинский боксер помог местным жителям убрать дерево, которое обвалилось на дорогу и мешало проезду машин. Усик вооружился небольшим топориком и перерубил ствол.

"Александр Усик на Бали освобождает дорогу, спасатель", - говорится в подписи к видео.

"Дровосек", "Чип и Дел спешат на помощь", "Первый соперник в супертяжелом весе", "Да, Саня, видно, что не сельский ты парень...", "Ты быстрее рукой это сделаешь, что это за вилка в руках?", "Саша тут на криминального авторитета похож", - комментируют подписчики.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что сеть впечатлило необычное фото Василия Ломаченко.

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