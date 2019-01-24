"Барселона" неожиданно уступила в матче на Кубок Испании: видеообзор

Каталонская "Барселона" уступила в первом матче четвертьфинала Кубка Испании. Обидчиками чемпиона страны стала "Севилья", футболисты которой забили в ворота гостей два безответных мяча.

Оба мяча были забиты во второй половине встречи. Сперва голом отметился Сарабия, а точку в матче поставил лидер атак "Севильи" Бен Йеддер.

Ответная игра команд пройдет 30 января.

"Севилья" - "Барселона" 2:0

Голы: Сарабия, 58, Бен Йеддер, 76

"Севилья": Сориано, Меркадо, Кьяер, Гомес, Навас (Силва, 71), Амаду, Банега, Эскудеро (Арана, 88), Сарабия (Васкес, 67), Бен Йеддер, Промес

"Барселона": Силлессен, Роберто, Пике, Ленгле, Семеду (Альба, 80), Ракитич, Артур, Видаль, Аленья, Боатенг (Л. Суарес, 63), Малком (Коутиньо, 64)

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