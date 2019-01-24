Самый дорогой футболист мира получил серьезную травму: опубликовано видео

Форвард французского ПСЖ Неймар, который был признан самым дорогим футболистом мира, получил серьезную травму.

23 января чемпионы Франции в рамках 1/16 финала кубка страны играли со "Страсбуром" и одержали победу со счетом 2:0.

При минимальном преимуществе в пользу парижан поле покинул форвард Неймар. Бразилец ушел в подтрибунное помещение, не сдерживая слезы.

Tell me again why Neymar shouldn't be diving? Went off injured after this. pic.twitter.com/2CusOPlmWI 23 января 2019 г.

В пресс-службе ПСЖ уже сообщили, что у Неймара проблемы с пятой плюсневой костью правой ноги. Именно из-за этого повреждения игрок сборной Бразилии вылетел на длительный срок во второй части прошлого сезона.

На данный момент сроки восстановления не называются и остается непонятно, сможет ли лидер французского клуба сыграть против "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов через три недели.

Ранее "Апостроф" сообщал, что авторитетный журнал FourFourTwo назвал имя лучшего футболиста мира.