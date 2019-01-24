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Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского спринта в Антхольце

четверг, 24 января 2019, 00:10

24 января в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоится женская спринтерская гонка.

Смотрите на "Апострофе" прямую видеотрансляцию женской спринтерской гонки в Антхольце.

Начало гонки - в 15.30.

Плеер с видеотрансляцией появится на сайте за несколько минут до начала гонки.

Планируется, что за сборную Украины выступят Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Валентина и Вита Семеренко, а также Анастасия Меркушина.

В данный момент лидером Кубка мира является итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая набрала 498 очков. Второе место в общем зачете занимает еще одна итальянка Лиза Витоцци (480). Третья позиция у словачки Паулины Фиалковой (449). Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная занимает 28 место, набрав 141 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что победительницей женского спринта в Рупольдинге стала словачка Анастасия Кузьмина.

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