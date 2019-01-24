Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского спринта в Антхольце

24 января в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоится женская спринтерская гонка.
Смотрите на "Апострофе" прямую видеотрансляцию женской спринтерской гонки в Антхольце.
Начало гонки - в 15.30.
Плеер с видеотрансляцией появится на сайте за несколько минут до начала гонки.
Планируется, что за сборную Украины выступят Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Валентина и Вита Семеренко, а также Анастасия Меркушина.
В данный момент лидером Кубка мира является итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая набрала 498 очков. Второе место в общем зачете занимает еще одна итальянка Лиза Витоцци (480). Третья позиция у словачки Паулины Фиалковой (449). Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная занимает 28 место, набрав 141 очко.
Ранее "Апостроф" сообщал, что победительницей женского спринта в Рупольдинге стала словачка Анастасия Кузьмина.