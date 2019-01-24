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Назван самый прибыльный футбольный клуб Европы

четверг, 24 января 2019, 15:33

Мадридский "Реал" признан самым прибыльным футбольным клубом Европы по итогам прошлого сезона.

Финансы европейских клубов подсчитала аналитическая компания Deloitte.

В прошлом сезоне "Реал" заработал 750,9 миллиона евро. Второе место заняла каталонская "Барселона" (690,4 миллиона евро), а третьим стал английский "Манчестер Юнайтед" (666 миллионов евро).

Доходы первой двадцатки клубов за последний год выросли на 400 миллионов евро.

Топ-10 самых клубов Европы:

1. Реал Мадрид — €751 млн

2. Барселона — €690 млн

3. Манчестер Юнайтед — €666 млн

4. Бавария — 629 €млн

5. Манчестер Сити — €568 млн

6. ПСЖ — €542 млн

7. Ливерпуль — €514 млн

8. Челси — €506 млн

9. Арсенал — €439 млн

10. Тоттенхэм Хотспур — €428 млн

Интересно, ни один из украинских клубов не попали в рейтинг топ-30 по доходам.

Ранее "Апостроф" сообщал имя самого дорогого футболиста мира.

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