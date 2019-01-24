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Названа возможная причина крушения самолета с известным футболистом

четверг, 24 января 2019, 13:33

Над Ле-Маншем продолжаются поиски пропавшего самолета, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" нападающий Эмилиано Сала.

Многие авиационные эксперты сошлись во мнении, что самолет потерпел крушение в результате обледенения крыльев. Это привело к его зависанию в воздухе и падению в море.

Эксперты подчеркнули, что сообщения аргентинского футболиста, которые он отправил в групповой чат WhatsApp, о том, что "самолёт вот-вот развалится", говорят о классических признаках обледенения на крыльях.

21 января вечером Сала отправился из Франции в Уэльс на частном самолете, однако примерно за час до запланированного прибытия судно пропало с радаров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пропавший футболист отправил жуткое сообщение перед исчезновением.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Сала, футбол

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