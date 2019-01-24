Названа возможная причина крушения самолета с известным футболистом

Над Ле-Маншем продолжаются поиски пропавшего самолета, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" нападающий Эмилиано Сала.

Многие авиационные эксперты сошлись во мнении, что самолет потерпел крушение в результате обледенения крыльев. Это привело к его зависанию в воздухе и падению в море.

Эксперты подчеркнули, что сообщения аргентинского футболиста, которые он отправил в групповой чат WhatsApp, о том, что "самолёт вот-вот развалится", говорят о классических признаках обледенения на крыльях.

21 января вечером Сала отправился из Франции в Уэльс на частном самолете, однако примерно за час до запланированного прибытия судно пропало с радаров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пропавший футболист отправил жуткое сообщение перед исчезновением.