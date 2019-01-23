РУС. | УКР.

среда, 23 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 января

11:23
​Труп на капоте: под Киевом случилось жуткое смертельное ДТП, видео
11:19
НБУ получил престижную премию за прозрачность Central Banking Awards 2018
11:18
Тимошенко подала документы в ЦИК
11:10
В России оконфузились с присуждением почетного звания главе РПЦ
11:09
Какое оружие получат ВСУ в ближайшие годы: фото и характеристики
10:54
​США приняли окончательное решение по ракетному договору с Россией: реакция Кремля
10:50
Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций
10:45
Мураев прошел экспертизу нарколога и предложил проверять всех топ-политиков
10:40
Украинская топ-модель стала звездой показа Giorgio Armani в Париже
10:34
На Украину обрушились снегопады из-за мощного циклона: появились утренние фото и видео
10:29
Отвратительно и безнравственно: прославлявший Путина актер раскритиковал российское телевидение
10:19
​В Украине назвали причину резкого падения доллара и дали прогноз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пропавший футболист отправил жуткое сообщение перед исчезновением

среда, 23 января 2019, 10:10

Нападающий "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, который пропал в понедельник вечером, перед исчезновением успел отправить сообщение с борта самолета.

Его футболист отправил друзьям в групповой чат WhatsApp.

"Парни, привет, как дела? Я очень устал. Я сделал уйму дел в Нанте и сейчас лечу в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится", - написал Сала.

Через некоторое время он оставил еще одно сообщение: "Братья и сестры, все ли хорошо? Если через полтора часа вы не получите вестей от меня, то не знаю, нужно ли будет искать меня. Папа, мне очень страшно".

Позже появилась информация, что пилот самолета запрашивал экстренную посадку на острове Гернси.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава поисковой группы пропавшего самолета не верит в выживание футболиста.

Фотовзгляд

Все галереи
Юлия Тимошенко пошла в президенты: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Севилья - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан - 1:0 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: