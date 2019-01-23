Пропавший футболист отправил жуткое сообщение перед исчезновением

Нападающий "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, который пропал в понедельник вечером, перед исчезновением успел отправить сообщение с борта самолета.

Его футболист отправил друзьям в групповой чат WhatsApp.

"Парни, привет, как дела? Я очень устал. Я сделал уйму дел в Нанте и сейчас лечу в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится", - написал Сала.

Через некоторое время он оставил еще одно сообщение: "Братья и сестры, все ли хорошо? Если через полтора часа вы не получите вестей от меня, то не знаю, нужно ли будет искать меня. Папа, мне очень страшно".

Позже появилась информация, что пилот самолета запрашивал экстренную посадку на острове Гернси.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава поисковой группы пропавшего самолета не верит в выживание футболиста.