Российский клуб поставил точку в трансфере одного из лидеров сборной Украины

Один из сильнейших клубов России питерский "Зенит" согласовал с "Шахтером" переход защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.

Как сообщает "Спорт Экспресс", официально о трансфере должно быть объявлено в ближайшие дни.

Известно, что российский клуб сумел снизить сумму трансфера с 14 миллионов евро до примерно 10. Более того, украинская сторона получит еще 2 миллиона евро за достижения 29-летнего украинца в российской команде.

Ожидается, что зарплата игрока составит 2,5 миллиона евро за сезон.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый нападающий нашел оправдание трансферу Ракицкого в российский клуб.