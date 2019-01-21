Патриоты забывают: знаменитый нападающий нашел оправдание трансферу Ракицкого в российский клуб

Экс-нападающий "Динамо" Виктор Леоненко поделился своим мнением о возможном переходе защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в российский "Зенит".

В интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс" Леоненко нашел оправдание возможному трансферу.

"Сейчас всю эту фигню начнут писать про него: мол, предатель и все такое... У нас же патриоты забывают, что человеку семью надо кормить", - сказал Леоненко.

Также экс-футболист выразил мнение, что Ракицкому не стоит переезжать в Россию, так как там у него возникнут трудности:

"Может ли Ракицкий "поплыть" в чемпионате России? Конечно! Причем очень уверенно. Думаю, в "Зените" Ракицкому придется тяжело. Ну и не забывайте еще и про политические моменты. Он, правда, парень не промах, держит удар. Но все-таки".

"В России больше сильных команд. В РПЛ любая команда может тебе проблем доставить, особенно в родных стенах. Ну и после "Шахтера" тяжело себя где-то проявить. Ярославу придется реально пахать в защите, а не только начинать атаки длинным пасом. Скорости у него нет, на втором этаже слабо играет, позицию не всегда правильно выбирает. Так что я бы ему не советовал куда-то срываться", - отметил экс-футболист.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности возможного трансфера Ракицкого.