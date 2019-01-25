"Челси" в драматичном матче победил "Тоттенхэм Хотспур" и вышел в финал Кубка Лиги: видеообзор

В ответном матче Кубка английской лиги "Челси" в серии пенальти победил "Тоттенхэм Хотспур" и завоевал путевку в финал.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Тоттенхэм Хотспур".

Счет был открыт на 27-й минуте встречи, отличился Канте, классно пробивший с линии штрафной. Вскоре "Челси" увеличил преимущество в счете, Аспиликуэта классно прострелил в центр штрафной и Азар ударом с десяти метров отправил мяч в сетку. Во второй половине встречи "Тоттенхэму" удалось отыграть один гол, после навеса с фланга головой точно пробил Льоренте.

В итоге, по сумме двух встреч счет оказался равным - 2:2 и командам пришлось пробить серию пенальти, в которой точнее оказались игроки "Челси".

В финале лондонский клуб сыграет с "Манчестер Сити".

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1 (2:0), по пенальти - 4:2 - первый матч - 0:1

Голы: Канте (27), Азар (38) - Льоренте (50)

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луиз, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич, 81), Азар, Педро (Виллиан, 76), Жиру

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис (Роуз, 33), Дайер, Эриксен, Уинкс, Сиссоко (Санчес, 80), Ламела, Льоренте (Лукас, 68)

Предупреждения: Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта - Сиссоко