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Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского спринта в Антхольце

пятница, 25 января 2019, 00:10

25 января в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка.

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию мужской спринтерской гонки в Антхольце.

Начало гонки в 15:30.

Плеер с видеотрансляцией появится на сайте за несколько минут до начала гонки.

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира в спринте является норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который набрал 294 очка. Второе место занимает россиянин Александр Логинов (236). Также в тройку входит немец Бенедикт Долль (209). Лучшим из украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 24-ю позицию, набрав 68 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что победителем спринта в Рупольдинге стал Йоханнес Бе.

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