Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского спринта в Рупольдинге

17 января в немецком Рупольдинге в рамках Кубка мира по биатлону 2018-2019 пройдет мужская спринтерская гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского спринта в Рупольдинге.

Начало гонки - в 12.00.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен в этой новости за несколько минут до ее начала.

Отметим, что мужской спринт должен был состояться 16 января, но был перенесен из-за непогоды.

В текущем сезоне в зачете спринтерских гонок Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Бе (234 очка). На втором месте - россиянин Александр Логинов (196 очков), а на третьем - немец Бенедикт Долль (161 очко).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинские биатлонисты с позором завершили эстафету на Кубке мира в Оберхофе.