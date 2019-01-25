Перенес операцию: "Динамо" надолго осталось без нападающего

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин перенес операцию и выбыл из строя на три месяца.

Об этом сообщил клубный врач "Динамо" Леонид Миронов, передает официальный сайт киевского клуба.

"Беседин наконец-то дал согласие на операцию. Его прооперировали в одной из лучших клиник Европы, которая специализируется на спортивных травмах. Артему сделали операцию в среду, почистили ахиллово сухожилие. Операция была не длительная, потому что ничего опасного там не было. Она прошла успешно.

Наш доктор, Андрей Шморгун, присутствовал при операции. Ориентировочный срок реабилитации - три месяца. Конечно, возможно, еще некоторое время займет восстановление физических и функциональных кондиций всего организма", - сказал Миронов.

В текущем сезоне Беседин провел за "Динамо" 18 матчей, в которых забил 4 гола.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Динамо" разорвало контракт с известным футболистом.