"Динамо" разорвало контракт с известным футболистом

Киевское "Динамо" рассталось с полузащитником Владиславом Калитвинцевым.

Об этом сообщает "Команда 1".

Клуб принял решение о досрочном прекращении сотрудничества с футболистом, несмотря на то, что его контракт действовал до лета 2020 года.

26-летний Калитвинцев является воспитанником "Динамо" и выступал за команду с 2009 года. Всего он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду чешскому "Словану", одесскому "Черноморцу" и луганской "Заре". Сыграл 15 матчей за молодежную сборную Украины и забил два мяча.

В сентябре 2017 года хавбек получил тяжелейшую травму - разрыв связки надколенника и пропустил около года.

Владислав является сыном известного футболиста и тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" сыграло со "Стяуа" в товарищеском матче.