"Шахтер" интересуется турецким вундеркиндом

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" заинтересован в 15-летнем полузащитнике "Фенербахче" Омере Беязе.

Турецкая пресса сообщает, что в услугах турецкого вундеркинда заинтересованы английские "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла", "Ливерпуль", немецкие "Баварии", "Боруссия", "Штутгарт", итальянский "Ювентус", нидерландский ПСВ и швейцарский "Базель".

Контракт Беяза с "Фенербахче" рассчитан до 2021 года.

Беяз привлек внимание скаутов во время Кубка Эгейского моря в Измире. Тогда в составе сборной Турции он отыграл четыре матча и забил четыре гола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" намекнул на уход одного из лидеров команды.