"Шахтер" намекнул на уход одного из лидеров команды: опубликовано видео

Донецкий "Шахтер" опубликовал видео всех голов защитника команды Ярослава Ракицкого, который может перейти в "Зенит".

Ролик с голами опубликовал официальный Youtube-канал "Шахтера".

По некоторым данным, российский клуб заплатит за футболиста около 10 миллионов евро. Сам игрок подпишет с россиянами контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год, а также получит пять миллионов евро в виде подписного бонуса.

29-летний Ракицкий является воспитанником "Шахтера". В нынешнем сезоне 29-летний Ракицкий провел за "Шахтер" 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас.

Ранее "Апостроф" приводил слова экс-нападающего "Динамо" Виктора Леоненко, который высказался о возможном переходе Ракицкого в "Зенит".