Собираюсь шокировать: британский "Миллион долларов" ярко высказался о возможном бое с Ломаченко

Британский боксер Энтони Кролла (34-3-6, 13 КО) по прозвищу "Миллион долларов" уверен, что он сможет победить украинца Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

Слова Кроллы приводит Boxing Scene.

"Я чувствую себя фантастически в тренажерном зале. Я чувствую, что продолжаю прогрессировать. Но бокс это тот вид спорта, который может отнять у тебя многое, поэтому нужно получить от бокса больше, чем он от тебя. Один-два боя и посмотрим, что будет с моей карьерой.

"Мэдисон Сквер Гарден", конечно, был бы хорошим местом для боя с Ломаченко, но я не думаю об этом. Я просто собираюсь выйти в ринг, одержать победу и шокировать мир", - сказал Кролла.

Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Ломаченко провести защиту титула в поединке с Кроллой. Ранее британец был чемпионом мира по версии WBA в 2015-2016 годах, но затем дважды проиграл Хорхе Линаресу, которого Ломаченко победил в прошлом году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко удивил своих фанатов фотографией в плавках в окружении сугробов.