РУС. | УКР.

суббота, 26 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 января

01:30
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской гонки преследования в Антхольце
01:27
В сети запустили "героический" фейк о гибели под гусеницами танка боевика ЛНР: фото
00:28
Коноплянка забил роскошный гол в чемпионате Германии: опубликовано видео
00:11
"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Арсенала" и продлил феноменальную серию: видеообзор

25 января

23:49
В Киеве нашли окровавленную лису: сети шокировало видео
23:33
В аэропорту под Киевом пассажир напал на пограничника: опубликовано видео
23:17
На трассе в Крыму произошло масштабное ДТП с фурами: жуткое видео
22:57
В России отреагировали на "ихтамнетов" в Венесуэле
22:27
"Шатдаун" в США: Трамп сделал неожиданное заявление
21:59
Перенес операцию: "Динамо" надолго осталось без нападающего
21:48
Поиски туриста из Германии в Карпатах: стало известно о развязке
21:18
Украинец украл в Австрии картину легендарного художника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской гонки преследования в Антхольце

суббота, 26 января 2019, 01:30

26 января в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоится мужская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской гонки преследования в Антхольце.

Начало гонки - в 16.30.

Плеер с видеотрансляцией появится на сайте за несколько минут до начала гонки.

Сборную Украины в парсьюте представят два биатлониста: Артем Прима стартует одиннадцатым, а Дмитрий Пидручный начнет гонку девятнадцатым.

Первым на дистанцию уйдет лидер общего зачета Кубка мира 2018-2019 норвежец Йоханнес Бе.

Ранее "Апостроф" опубликовал видео мужского спринта в Антхольце.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 1:3 Хроника матча, видео голов

Челси - Тоттенхэм Хотспур - 6:3 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Севилья - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: