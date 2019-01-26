Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской гонки преследования в Антхольце

26 января в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоится мужская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской гонки преследования в Антхольце.

Начало гонки - в 16.30.

Плеер с видеотрансляцией появится на сайте за несколько минут до начала гонки.

Сборную Украины в парсьюте представят два биатлониста: Артем Прима стартует одиннадцатым, а Дмитрий Пидручный начнет гонку девятнадцатым.

Первым на дистанцию уйдет лидер общего зачета Кубка мира 2018-2019 норвежец Йоханнес Бе.

Ранее "Апостроф" опубликовал видео мужского спринта в Антхольце.