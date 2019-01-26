Известный украинский боксер дебютировал на профи-ринге с разгромной победы: опубликовано видео

Бывший участник команды "Украинские атаманы" Тарас Неудачин провел свой первый бой на профессиональном ринге. Поединок состоялся в Кейптауне, ЮАР.

В дебютном бою 26-летний украинский супертяжеловес выиграл у южноафриканца Нкобани Хлопхе (0-2-1, 0 КО).

Неудачин одержал разгромную победу. Украинский боксер сперва отправил Хлопхе в нокдаун в первом раунде, а затем и во второй трехминутке. После того, как южноафриканец поднялся на ноги во втором раунде, Неудачин завершил бой эффектным нокаутом.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что непобедимый американский боксер бросил вызов украинскому чемпиону Александру Гвоздику.