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"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Арсенала" и продлил феноменальную серию: видеообзор

суббота, 26 января 2019, 00:11

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Арсенал" принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась победой гостей.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" дважды отличился в середине первого тайма. После передач Ромелу Лукаку сперва забил Алексис Санчес, а затем Джесси Лингард. До перерыва "Арсенал" сумел отыграть один мяч - прострел Аарона Рэмзи замкнул Пьер-Эмерик Обамеянг.

Во втором тайме гости забили в контратаке - Петр Чех среагировал на удар Поля Погба, но Антони Марсьяль сыграл на добивании.

Эта победа стала для "МЮ" восьмой в восьми матчах под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Столь успешно в "Манчестер Юнайтед" ранее не стартовал ни один тренер.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3

Голы: Обамеянг, 43 - Санчес, 31, Лингард, 33, Марсьяль, 82

"Арсенал": Чех, Мэйтленд-Найлс, Сократис (Мустафи, 21), Косельни (Озил, 64), Колашинац, Торрейра, Джака, Ивоби (Гендузи, 64), Рэмси, Обамеянг, Ляказетт.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделёф, Байи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Джонс, 88), Лукаку (Рэшфорд, 71), Санчес (Марсьяль, 71).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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