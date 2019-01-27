Господи, позор какой-то: в России загнобили своего же спортсмена

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова публично раскритиковала выступление своего соотечественника Максима Ковтуна на чемпионате Европы в Беларуси.

На соревнованиях российский спортсмен совершил большое количество ошибок в произвольной программе и занял только 16-е место.

"Господи, позор какой-то, честное слово. Это называется амок (состояние, когда спортсмен "перегорает" до выступления). Если амок – сидите дома. Просто стыдно. У нас есть кем менять его. Он сам себя поменял. Человек в обмороке катается. Каких ему оценок можно дожидаться? Итога нет просто. Я его не поддерживаю - сам пусть. Если его не поддерживать, может, сам начнет себя поддерживать", - сказала Тарасова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России вынесли суровый приговор убийцам знаменитого олимпийского чемпиона.