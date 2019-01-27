Определился победитель мужского Australian Open-2019: опубликовано видео

Победителем мужского Australian Open-2019 стал сербский теннисист Новак Джокович, который является первой ракеткой мира.

В финальном поединке Джокович в трех сетах разгромил вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля.

В первом сете Джокович начал с места в карьер, выиграв подачу соперника уже во втором гейме, а затем довел партию до победы - 6:3. В первой половине второй партии шла довольно равная борьба, но затем сербу удалось сделать два брейка подряд, что позволило ему победить - 6:2. В начале третьего сета Джокович вновь сделал брейк и вновь добился успеха - 6:3

Новак Джокович (Сербия) - Рафаэль Надаль (Испания) - 6:3, 6:2, 6:3

31-летний Джокович выиграл Australian Open в рекордный седьмой раз в своей карьере.

Ранее "Апостроф" сообщал, что победительницей женского Australian Open стала Наоми Осака.