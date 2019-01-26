Обидчица Свитолиной выиграла Australian Open и станет первой ракеткой мира: опубликовано видео

В Мельбурне состоялся финальный матч женского турнира Australian Open, в котором встретились японка Наоми Осака и чешка Петра Квитова.

Победу в финале, который длился 2 часа 30 минут, одержала Осака. Японская теннисистка обыграла соперницу в трех сетах - 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

21-летняя Осака выиграла второй в карьере титул на турнирах "Большого шлема" (в прошлом году она побеждала на US Open) и со следующего понедельника станет первой ракеткой мира. Отметим, что еще год назад японка занимала в рейтинге WTA лишь 72-е место.

Осака станет первой представительницей Азии, которой удалось добраться до вершины мирового рейтинга.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в четвертьфинале Australian Open Осака выбила из борьбы первую ракетку Украины Элину Свитолину.