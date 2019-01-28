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Не боится жить: сеть впечатлили фото рискованного хобби Ломаченко

понедельник, 28 января 2019, 17:52

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко напомнил фанатам об одном из своих хобби - украинец поделился фотографиями того, как играет в хоккей.

Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте Ломаченко в Instagram.

Интересно, что перед игрой в хоккей Ломаченко, вооружившись лопатой, принял активное участие в расчистке катка.

"Есть хоть один вид спорта, который тебе не под силу?", "Ну это круто", "Нравится то, что ты играешь без шлема", "Чемпион, не травмируйся, пожалуйста", "Вася отличается от всех профи тем, что не боится жить. Посмотрите: лыжи, коньки, лошади... А что большинство? а вдруг травма, а как же зарабатывать? Вот за это мне и нравятся Усик и Лома. Они настоящие, наши".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что сеть позабавило видео с Александром Усиком на Бали.

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