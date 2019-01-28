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Роналду стал автором уникального достижения в Италии

понедельник, 28 января 2019, 12:11

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором очередного мяча в чемпионате Италии и обновил клубный рекорд.

Португалец отличился точным ударом в выездной игре против "Лацио" (2:1). Таким образом, Криштиану забил в 8 выездных играх Серии А, и это первый случай в обновленной истории первенства.

В списке бомбардиров чемпионата Италии Криштиану занимает второе место. На его счету 15 голов в 21-м матче.

На данный момент "Ювентус" португальца уверенно лидирует в чемпионате Италии. Кроме того, туринский коллектив вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что одного из лучших футболистов мира могут лишить наград после громкого скандала.

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