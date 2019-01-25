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Одного из лучших футболистов мира могут лишить наград после громкого скандала

пятница, 25 января 2019, 11:02

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может понести серьезное наказание после скандала с неуплатой налогов в Испании.

Как сообщает португальская пресса, футболиста могут лишить государственных наград. С таким заявлением выступил президент страны Марселу Ребелу ди Соза.

Роналду удостоился ордена Большого креста за заслуги перед Португалией в 2016 году после победы на чемпионате Европы. Также именитому футболисту вручали медаль за заслуги перед родным островом Мадейрой.

"Закон очень прост: канцлер, который занимается орденами, должен решить, стоит ли лишить Роналду награды после произошедшего. Мы должны позволить тем, у кого есть нужные полномочия, решать – применим ли закон в этом случае", – сказал глава государства.

Напомним, что за неуплату налогов в Испании футболист заплатил штраф 18,8 млн евро и получил 23 месяца условно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира сломал нос фанатке.

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