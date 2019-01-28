Российский топ-клуб объявил о громком трансфере игрока сборной Украины: фото

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в питерский "Зенит".

Об этом сообщил официальный сайт российского клуба.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Шахтер" достигли соглашения о переходе центрального защитника в состав сине-бело-голубых", - сообщили в пресс-службе питерского клуба.

Отмечается, что Ракицкий подписал контракт, который рассчитан на 3,5 года.

В "Зените" украинец будет выступать под №44.

Ранее сообщалось о том, что "Шахтер" заработает на трансфере Ракицкого 10 миллионов евро, а также может получить 2 миллиона в качестве бонусов. Футболист будет получать в России 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, всю свою предыдущую карьеру 29-летний защитник провел в составе "Шахтера". В составе сборной Украины Ракицкий провел 54 матча, в которых забил 4 гола.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в Германии прояснили будущее одного из лидеров сборной Украины Евгения Коноплянки.