Вариант исключен: в Германии прояснили будущее Коноплянки

Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка, который на днях отличился красивым голом за "Шальке", не покинет немецкий клуб в зимнее межсезонье.

Такое мнение в комментарии "Сегодня" сказал обозреватель немецкого издания Kicker Тони Лието.

"Какие-то контакты с турецким "Бешикташем" действительно были, но не думаю, что дело дошло до конкретики. По-моему, вариант с уходом Коноплянки в зимнее трансферное окно исключен.

Коно сейчас нужен главному тренеру "Шальке" Тедеско на левом фланге. В матче против "Герты" "Шальке" потерял из-за травм сразу трех ключевых исполнителей. Так что в ближайшее время Коноплянка будет играть и получит шанс зарекомендовать себя с лучшей стороны", - сказал Лието.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, почему сорвался трансфер Коноплянки в "Бешикташ".