Владелец британского футбольного клуба случайно опубликовал в Twitter свое интимное фото

Владелец британского футбольного клуба "Ноттс Каунти" Алан Харди попал в неприятную ситуацию из-за своей же оплошности.

54-летний Харди хотел опубликовать в Twitter два скриншота, на одном из которых болельщик поздравляет его с Рождеством, а на другом спустя время тот же фанат обвиняет владельца в проблемах клуба.

По ошибке он опубликовал снимок полового органа, после чего выступил с извинениями.

"В одном из моих твитов появилась неуместная фотография. Это явная ошибка, что моя галерея попала в скриншот. Я попытался исправить ошибку, удалив твит, как только заметил, и я приношу извинения за любое оскорбление, которое это могло нанести", - написал он.

Английская Футбольная Ассоциация уже приняла факт к сведению. Против руководителя клуба открыли дело, ему придется выступить с объяснениями случившегося.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России загнобили своего же спортсмена.