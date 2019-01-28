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Выбыл надолго: стало известно о серьезной травме легионера "Динамо"

понедельник, 28 января 2019, 18:31

Хорватский легионер "Динамо" Йосип Пиварич пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Защитник "Динамо" повредил передние крестообразные связки колена в недавнем товарищеском матче против "Спарты". Теперь хорвату предстоит перенести операцию.

Что касается сроков восстановления, то Пиварич сможет вернуться на поле через четыре-пять месяцев.

В текущем сезоне финалист чемпионата мира-2018 провел в составе "Динамо" двенадцать матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее "Динамо" также надолго осталось без нападающего Артема Беседина.

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