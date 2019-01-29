Экс-игрок "Динамо" угодил в эпицентр громкого семейного скандала: опубликовано видео

В семье бывшего полузащитника киевского "Динамо" Александра Алиева произошел очередной скандал, который его бывшая жена Татьяна выложила в сеть.

Об этом сообщает ТСН.

На видео супруги скандалят и футболист наносит жене несколько ударов в присутствии малолетних детей.

Александр и Татьяна развелись еще в 2016 году, но продолжают жить в одной квартире. По словам женщины, экс-футболист регулярно употребляет спиртные напитки.

33-летний Алиев выступал за "Динамо" с 2005 по 2010, а также с 2011 по 2013 годы. За период проведенный в "Динамо" Алиев неоднократно нарушал спортивный режим из-за чего имел проблемы с руководством клуба.

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