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Украина понесла серьезные потери перед следующими этапами Кубка мира по биатлону

вторник, 29 января 2019, 20:21

Тренерский штаб женской сборной Украины во главе назвал состав на этапы Кубка мира в Кэнморе (Канада) и Солт-Лейк-Сити (США).

По решению главного тренера, в команду войдут Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Надежда Белкина и Яна Бондарь. В Солт-Лейк-Сити к команде также присоединится Мария Кручова.

Таким образом, Валентина и Вита Семеренко седьмой и восьмой этапы Кубка мира пропустят.

Как сообщают украинские СМИ, сестры будут готовиться к чемпионату Европы, который пройдет в Минске. К ним присоединится Ольга Абрамова.

Анастасия Меркушина будет готовиться к европейскому первенству в Антхольце.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сборной Украины назвали причину неудачи в биатлоне.

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