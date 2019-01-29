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Украинский баскетболист провел очередной шикарный матч в НБА: опубликовано видео

вторник, 29 января 2019, 13:30

Украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лень в очередной раз отличился прекрасной игрой в чемпионате североамериканской лиги НБА.

В матче против "Лос-Анджелес Клипперс" Лень набрал 19 очков, проведя на площадке 21 минуту. Украинец реализовал семь из 11 двухочковых бросков, а также был точен в пяти из шести попыток с линии штрафных. Также на его счету девять подборов, три из которых он совершил в нападении, сделал три результативные передачи, совершил один перехват и поставил один блок-шот. В пассиве Леня три потери.

В этой встрече "Атланта" одержала победу со счетом 123:118.

Эта победа стала для "Атланты" 16-й при 33 поражениях в нынешнем сезоне. От зоны плей-офф команда отстает на восемь побед.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лень оформил дабл-дабл в матче НБА.

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