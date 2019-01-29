Ушел из жизни легендарный украинский тренер

На 80-м году жизни скончался бывший тренер "Карпат" Иштван Секеч.

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Секеч родился в Закарпатье в 1939 году. В то время данная территория была под властью Венгрии. В бытность футболистом выступал за киевское "Динамо", харьковский "Авангард", львовский и одесский СКА, московский ЦСКА и одесский "Черноморец".

Завершив карьеру футболиста Секеч стал тренером. В 1979 году под руководством Секеча "Карпаты" завоевали путевку в высшую лигу чемпионата СССР. В 1982 году он с "Пахтакором" занял шестое место в советском чемпионате. В 1990 году возглавил шепетовский "Темп", с которым через год стал обладателем Кубка Украинской ССР. Также работал с такими известными клубами, как "Океан" (Находка), "Луч" (Владивосток), Жемчужина" (Сочи), "ЦСКА-Памир" (Душанбе).

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