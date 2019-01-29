Звездный игрок "Барселоны" порадовал курьезным семейным видео

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес поиграл со своим 5-летним сыном Беньямином в футбол.

Ролик опубликован на официальной странице каталонской команды в Instagram.

Футболист и его ребенок решили пробить серию пенальти. Примечательно, что ни отец, ни сын не справился с ролью вратаря на отлично.

Победу в серии пенальти праздновал Суарес-младший: игрок "Барселоны" проиграл сыну со счетом 3:2.

Интересно, что в одном из эпизодов звездный уругвайский футболист словил руками летящий в его ворота мяч, но не смог удержать и выпустил прямо в сетку. Скорее всего, Суарес просто решил поддаться сыну, чтобы тот порадовался победе над именитым папой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что каталонская "Барселона" уступила в первом матче четвертьфинала Кубка Испании.