"Динамо" избавилось от легионера: подробности и фото

Сербский защитник Александар Пантич перешел из киевского "Динамо" в "Кадис", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

Об этом сообщил официальный сайт "Кадиса".

"Динамо" отдало Пантича в аренду до конца сезона. При этом у "Кадиса" будет возможность выкупить контракт игрока после окончания арендного соглашения.

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний Пантич не только не выходил на поле в составе "Динамо", но даже ни разу не попал в заявку на матч.

Всего на счету серба лишь 20 матчей за "Динамо" во всех турнирах за два года.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в "Динамо" решили продлить контракт с талантливым футболистом.