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В "Динамо" приняли важное решение по талантливому игроку

среда, 30 января 2019, 15:30

Киевское "Динамо" продлило контракт с полузащитником Александром Андриевским.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с клубом новое соглашение, которое будет действовать до лета 2023 года.

24-летний Андриевский является воспитанником "Металлиста". За "Динамо" выступает с 2015 года. Всего за киевский клуб он провел 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также играл за "Металлист", "Горняк-Спорт", "Черноморец" и "Зарю". За сборную Украины сыграл один матч.

После 18 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 38 очков. Следующий матч киевляне проведут 25 февраля на своем поле с "Зарей".

Ранее "Апостроф" сообщал, что хорватский легионер "Динамо" Йосип Пиварич получил серьезную травму колена.

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