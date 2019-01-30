Известный украинский спортсмен задержан в России по делу об убийстве

Украинский кикбоксер Вадим Оленчик был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками Интерпола по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Оленчик находился в международном розыске за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). В данный момент он находится в дежурной части ОМВД по Курортному району Санкт-Петербурга. Украинские правоохранительные органы уже получили уведомление о задержании Оленчика.

23-летний Оленчик подозревается в убийстве своего знакомого в Киеве, которое произошло в октябре 2017 года. Оленчик и убитый отдыхали в ночном клубе, а затем его знакомый был обнаружен задушенным. При этом его автомобиль Audi A4 исчез.

Оленчик является двукратным чемпионом мира по кикбоксингу, чемпионом Европы и пятикратным чемпионом Украины по тайскому боксу.

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